Schalke soll Interesse an Pereira haben – Rückkehr von Ex-Nürnberger?

Steht Matheus Pereira vor einer Mini-Rückkehr in die Bundesliga? In der vergangenen Saison konnte der Brasilianer in Nürnberg überzeugen – damit weckte er wohl das Interesse des FC Schalke. Der Transfer könnte allerdings eine Menge kosten.

Hier Weiterlesen