Die deutsche Fußball-Legende Lothar Matthäus übt scharfe Kritik an Paris Saint-Germain und dessen deutschem Trainer Thomas Tuchel. Tuchel habe nicht das erreicht, was von ihm zu erwarten gewesen wäre, so Matthäus. Die Transferpolitik der Pariser sei zudem zu wechselhaft.

Hier Weiterlesen