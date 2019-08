Eintracht Frankfurt kann beim FC Vaduz den nächsten Schritt in Richtung internationales Geschäft machen. Mit dieser Aufstellung will sich Trainer Adi Hütter in der Europa-League-Qualifikation eine komfortable Ausgangslage für das Rückspiel in Frankfurt verschaffen. Martin Hinteregger hat es in die Start-Aufstellung geschafft.

Hier Weiterlesen