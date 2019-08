Brescia Calcio bestätigt Transfer: Balotelli kehrt in die Heimat zurück

Mario Balotelli spielt ab dieser Saison wieder in Italien. Serie-A-Klub Brescia Calcio bestätigte sie Verpflichtung des ehemaligen italienischen Nationalspielers am Sonntag. In Brescia wuchs der Sohn von ghanaischen Immigranten auf.

Hier Weiterlesen