So viel Bundesliga gab es in FIFA 20 noch nie: Entwickler EA Sports hat am Montag ein großes Stadion-Update für das neue FIFA verkündet. Unter anderem die Red-Bull-Arena von RB Leipzig und Commerzbank-Arena von Eintracht Frankfurt finden ihren Weg ins Spiel. Die Allianz Arena des FC Bayern fällt dagegen raus.

