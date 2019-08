Kurios: Paderborn-Profi Gjasula schlägt Helmpflicht in der Bundesliga vor

Klaus Gjasula vom SC Paderborn plädiert für eine Helmpflicht in der Bundesliga. Er selbst trägt seit einer vor einigen Jahren erlittenen Gesichtsverletzung einen Spezialschutz. In der Vergangenheit kam es vermehrt zu Zusammenstößen, bei denen Spieler am Kopf verletzt wurden.

Hier Weiterlesen