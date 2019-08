Der Fall Bakery Jatta hält die 2. Bundesliga in Atem. Hat der HSV-Profi seine Identität gefälscht? Während der 1. FC Nürnberg und der VfL Bochum bereits Einspruch eingelegt haben, will auch der Karlsruher SC darüber nachdenken. Ein Sportrechtler rät dem HSV von weiteren Jatta-Einsätzen ab. Der FC St. Pauli stellt sich kurz vor dem Hamburger Derby dagegen an die Seite des Stadtrivalen.

