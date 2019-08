Paris Saint-Germain bleibt in der Ligue 1 das Maß aller Dinge – und das schon früh in der Saison. Das Team von Trainer Thomas Tuchel setzte sich nach einem Auswärtssieg in Metz vorübergehend an die Spitze. Überschattet wurde die Partie erneut von einer Debatte über Homophobie in Fußballstadien, die Frankreich derzeit in Atem hält.

