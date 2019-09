Augustin-Ersatz steht fest: Schick wechselt von AS Rom zu RB Leipzig

RB Leipzig hat sich kurz nach dem Abschied von Jean-Kevin Augustin in Italien einen Ersatz besorgt. Vom AS Rom wechselt der Tscheche Patrik Schick leihweise an die Pleiße. Die Messestädter haben zudem eine Kaufoption.

Hier Weiterlesen