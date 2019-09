Juventus-Paukenschlag: DFB-Profi Can nicht für Champions League nominiert

Das kommt überraschend: Der deutsche Nationalspieler Emre Can wird in der Gruppenphase der neuen Champions-League-Saison nicht für Juventus Turin spielberechtigt sein. Sein Klub nominierte ihn nicht für den 22-köpfigen Kader. Auch Mario Mandzukic fehlt in der Auflistung.

