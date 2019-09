NBA: Ex-Jugoslawien-Star Vlade Divac in Hall of Fame aufgenommen

Der frühere NBA-Center Vlade Divac ist in die Hall of Fame des US-Basketballs aufgenommen worden. Der 51-jährige heutige Manager der Sacramento Kings wurde am Freitag (Ortszeit) gemeinsam mit Legenden wie Jack Sikma (u.a. Seattle SuperSonics) und Sidney Moncrief (u.a. Milwaukee Bucks) geehrt.