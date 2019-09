Formel-3-Pilot verunglückt: Horror-Unfall am Rande der Formel 1

Am Rande des Formel-1-Rennens in Monza ist es nur eine Woche nach dem tragischen Tod von Formel-2-Pilot Anthoine Hubert erneut zu einem schlimmen Unfall gekommen. Beim Rennen der Formel 3 verunglückte der Alex Peroni schwer – der Australier hatte allerdings einen Schutzengel an Bord.

