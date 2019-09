Dank Halstenberg-Hammer! DFB-Team mit Arbeitssieg in Nordirland

Dank Tor-Debütant Marcel Halstenberg kann die deutsche Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation wieder aufatmen. Der Abwehrspieler von RB Leipzig wuchtete die DFB-Elf mit einem strammen Schuss in Nordirland in Richtung Sieg.

