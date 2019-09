Am Dienstag steht nicht nur der Kracher zwischen Borussia Dortmund dem FC Barcelona auf dem Programm. In der Youth League treten auch die U19-Teams der beiden Spitzenklubs gegeneinander an. Mit dabei: Youssoufa Moukoko. Das BVB-Juwel trifft mit den A-Junioren der Borussia erstmals auf einen internationalen Topverein.

Hier Weiterlesen