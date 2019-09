Seit dem Titelgewinn in der Champions League läuft es beim FC Liverpool. In der Premier League gewannen sie alle ihrer fünf Ligaspiele – doch jetzt treffen sie auf Angstgegner SSC Neapel. Die Italiener hatten die Reds kürzlich im Freundschaftsspiel 3:0 geschlagen. So sieht Trainer Jürgen Klopp die Chancen für sein Team.

Hier Weiterlesen