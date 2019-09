Der VfB Stuttgart trifft auf Greuther Fürth, der 1. FC Nürnberg erwartet den Karlsruher SC, der VfL Bochum ist beim SV Sandhausen gefordert und der SV Wehen Wiesbaden empfängt Arminia Bielefeld – das sind die Partien am Samstagmittag in der 2. Liga. Verfolgt die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

Hier Weiterlesen