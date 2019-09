Europa-League-Finale in Veltins-Arena? FC Schalke 04 bestätigt Interesse

Das Champions-League-Finale in München – und das Europa-League-Finale in Gelsenkirchen? Der FC Schalke 04 hat gegenüber der „Funke Mediengruppe“ bestätigt, dass Interesse an einer zukünftigen Ausrichtung des Wettbewerbs-Finals besteht.

