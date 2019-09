Formel-2-Pilot Mick Schumacher lässt keinen Zweifel an seinem Ziel als Rennfahrer: Er will wie sein Vater, Rekordweltmeister Michael, in die Formel 1. Im SPORTBUZZER-Interview erklärt er, was er aus alten Rennvideos seines Vaters lernt und wo er aktuell noch Nachholbedarf hat.

Hier Weiterlesen