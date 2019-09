Der SPORTBUZZER vor Ort bei der Leichtathletik-WM in Katar. Redakteur Stefan Döring berichtet in seiner Kolumne „Doha Daily“ über seine Eindrücke bei dem Event. Neben dem Sport beschäftigten ihn am ersten Tag die leeren Zuschauerränge und das Gemälde von Scheich Tamim bin Hamad Al Thani.

Hier Weiterlesen