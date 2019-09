Aufstellung fix: So startet der BVB gegen Bremen – Götze gibt Startelf-Debüt

Überraschung bei Borussia Dortmund: Gegen Werder Bremen spielt Mario Götze für den BVB von Beginn an – und steht damit erstmals in dieser Saison in der Startelf – Mats Hummels fehlt verletzt. Gegen Bremen wollen die Dortmunder nach dem enttäuschenden Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt wieder dreifach punkten.

