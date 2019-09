Der FC St. Pauli trifft am achten Spieltag der 2. Liga auf den SV Sandhausen. Zudem bekommt es am Sonntagmittag zur gleichen Zeit Greuther Fürth mit Holstein Kiel zu tun. Erzgebirge Aue empfängt Dynamo Dresden. Verfolgt die Partien in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

