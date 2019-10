Gala von Bayern-Star Serge Gnabry: Ein Viererpack wie in der F-Jugend

Vier Tore in einem Spiel – diese Quote verzeichnete Serge Gnabry einst in der F-Jugend. Jetzt legte der Nationalspieler des FC Bayern im Champions-Leage-Spiel gegen die Tottenham Hotspur wieder diese Marke hin.

Hier Weiterlesen