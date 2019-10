Liveticker: Gladbach in Istanbul gefordert, Wolfsburg gastiert in Saint-Etienne

Bei Basaksehir Istanbul soll und muss der erste Sieg für Borussia Mönchengladbach in der Europa League her. Der VfL Wolfsburg will in Saint-Etienne nachlegen. Verfolgt die Spiele am Donnerstagabend in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

Hier Weiterlesen