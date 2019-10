Nach Remis gegen VfL Wolfsburg: AS Saint-Etienne entlässt Trainer

Nach dem Remis in der Europa League gegen den VfL Wolfsburg hat sich die AS Saint-Etienne von ihrem Trainer Ghislain Printant getrennt. Sein Nachfolgersteht in Claude Puel schon fest und ist vor allem Fans der Premier League und Ligue 1 bekannt.

