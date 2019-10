Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg soll den Drittligisten KFC Uerdingen 05 nach turbulenten Monaten wieder in ruhiges Fahrwasser lotsen. Am Donnerstag wurde der 51-Jährige in Düsseldorf offiziell vorgestellt. Dabei wurde klar: Effenberg sieht die Krefelder keineswegs als Chaos-Klub.

Hier Weiterlesen