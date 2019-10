Holland vor Deutschland: Oranje zieht an DFB-Team vorbei

Jetzt steht die Mannschaft von Joachim Löw richtig unter Druck: Holland konnte im EM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland einen 0:1-Rückstand in einen 3:1-Sieg verwandeln und liegt in der Gruppe C dank des besseren direkten Vergleichs vor den punktgleichen Deutschen.

