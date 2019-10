Weltrekord gebrochen! Kosgei läuft in Chicago neue Marathon-Bestzeit

Wenige Stunden nach dem Rekordversuch von Eliud Kipchoge in Wien hat seine kenianische Landsfrau Brigid Kosgei in Chicago einen Uralt-Weltrekord im Frauen-Marathon gebrochen. Die 25-Jährige pulverisierte eine 16 Jahre alte Bestmarke in eindrucksvoller Manier.

