Holland hat vorgelegt: Oranje besiegte in der EM-Qualifikation Weißrussland und setzte sich vor dem Spiel der deutschen Mannschaft wieder an die Spitze der Quali-Gruppe C. Die bereits für die EM 2020 qualifizierten Belgier hatten zuvor in Kasachstan erneut einen Sieg eingefahren.

