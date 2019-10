Doppelpack Gündogan: Deutschland landet Pflichtsieg in Estland

Lange hielt Underdog Estland erfolgreich dagegen, dann aber entschied die deutsche Nationalmannschaft das EM-Qualifikationsspiel in Tallinn für sich. Matchwinner des DFB-Teams: Ilkay Gündogan, der zwei Tore schoss. In der Anfangsphase hatte Emre Can die früheste Rote Karte der DFB-Geschichte gesehen.

Hier Weiterlesen