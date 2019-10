Bierhoff mit Reform-Vorschlag: So erhalten Talente mehr Einsatzzeit

Um Deutschlands Talente wieder in die Weltspitze zu führen, regt DFB-Direktor Oliver Bierhoff die Rückkehr zu einer zweigleisigen 3. Liga an. So würden sich für den Nachwuchs bessere Einsatzchancen ergeben.

Hier Weiterlesen