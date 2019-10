EM-Quali kompakt: Spanien löst vorzeitiges EM-Ticket in letzter Sekunde

Glück für Spanien in der EM-Qualifikation: In Schweden erreicht das Team ohne den gesperrten Kapitän Sergio Ramos noch in letzter Sekunde ein 1:1 – Schweden bleibt durch ein Last-Minute-Remis im Parallelspiel zwischen Rumänien und Norwegen Zweiter. Die Schweiz darf weiter auf die Qualifikation hoffen.

Hier Weiterlesen