In einem Wahnsinns-Spiel hat der VfL Bochum in der 2. Bundesliga am Sonntag gegen Karlsruhe einen Last-Minute-Ausgleich kassiert. Die Absteiger Stuttgart und Hannover haben hingegen Punkte gelassen. Der VfB verlor gegen Kiel, 96 spielte Remis gegen Osnabrück.

