Bayern-Aufstellung gegen Piräus: Pavard ersetzt Süle, Müller in Startelf

Die Aufstellung ist da: Der FC Bayern München hat einen Ersatz für den schwer am Kreuzband verletzten Niklas Süle gefunden: Benjamin Pavard ersetzt den Abwehrchef in der Innenverteidigung. Thomas Müller steht erstmals seit Mitte September wieder in der Startelf.

