Die Reihe von rassistischen Entgleisungen in Europas Stadien setzt sich fort. Am Mittwoch wurden der FC Liverpool und Stürmer Divock Origi vor der Partie beim KRC Genk Opfer einer solchen Entgleisung – und das ausgerechnet in dessen Heimatland Belgien. Die „Reds“ reagierten sofort und distanzierten sich von einem geschmacklosen Banner.

