Borussia Dortmund hat die Tabellenführung in der Champions-League-Gruppe F nach einem 0:2 bei Inter Mailand an den FC Barcelona verloren. Zudem zieht Inter wegen des direkten Vergleichs am BVB vorbei. Trainer Lucien Favre spricht trotzdem von einem guten Spiel seiner Mannschaft.

