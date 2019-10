Spitzenreiter in der Bundesliga, Schlusslicht in der Europa League. In Rom wartet ein schwere Aufgabe auf Borussia Mönchengladbach. Der VfL Wolfsburg ist in allen Wettbewerben noch ungeschlagen. Das soll auch in Gent so bleiben. Verfolgt die beiden Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

