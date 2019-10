Verlässt Thomas Müller den FC Bayern München noch in diesem Winter per Transfer? Am Donnerstag haben gleich zwei Wechsel-Gerüchte um den Bayern-Star die Runde gemacht. So seien sowohl Inter Mailand als auch Manchester United an Müller interessiert. „Sky“-Experte Dietmar Hamann warnt den Rekordmeister vor einem Müller-Verkauf.

