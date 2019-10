Das Topspiel zwischen dem Hamburger SV und dem VfB Stuttgart rückt am Samstag in der 2. Liga in den Fokus. Zudem muss Arminia Bielefeld bei Dynamo Dresden ran, der Karlsruher SC empfängt Hannover 96. Verfolgt die Partien in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

Hier Weiterlesen