Mit vier Spielen geht´s am frühen Mittwoch-Abend in der zweiten DFB-Pokal-Runde weiter. Im Bundesliga-Duell trifft der VfL Wolfsburg auf RB Leipzig, Werder Bremen muss gegen den 1. FC Heidenheim ran, Regionalligist SC Verl erwartet Holstein Kiel und der 1. FC Kaiserslautern empfängt den 1. FC Nürnberg. Verfolgt die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

