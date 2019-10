Pep Guardiola wurde in seinen drei Jahren als Trainer beim FC Bayern München dreimal Deutscher Meister und zweimal Pokalsieger. Er trainierte Spieler wie Philipp Lahm, Franck Ribéry oder Arjen Robben – dennoch hat der heutige Coach von Manchester City in seiner Zeit in München etwas vermisst, was er beim FC Barcelona zuvor selbst erfunden hatte.

Hier Weiterlesen