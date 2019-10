Doch kein Boykott im Liga-Pokal? FC Liverpool offenbar mit kuriosem Plan

Zwei Mannschaften in zwei Ländern in zwei Wettbewerben – an einem Tag? Der FC Liverpool könnte einen der kuriosesten Fußball-Tage der Geschichte erleben. Laut englischen Medienberichten denkt die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp über die kuriose Lösung nach, sollte die Liga-Pokal-Partie gegen Aston Villa nicht verschoben werden können. Parallel ist nämlich das Halbfinale der FIFA-Klub-WM vorgesehen.

