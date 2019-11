Der BVB tritt mit Rückenwind aus dem Sieg im DFB-Pokal gegen Gladbach an, allerdings muss gegen Wolfsburg auch ein Sieg in der Bundesliga her. Trotz der Drucksituation geht Trainer Lucien Favre ein Risiko ein und lässt Stars wie Jadon Sancho und Paco Alcacer auf der Bank.

Hier Weiterlesen