Die Formkurve des BVB steigt nach der vergangenen Woche wieder leicht an. Mittelfeldspieler Mario Götze kam in Pokal und Liga zwar auf 77 Minuten Spielzeit, aber auch nur, weil Marco Reus verletzt runter musste. So beschreibt Trainer Lucien Favre Götzes Situation in Dortmund.

Hier weiterlesen