Drei fitte Stürmer, fünf Tore gegen den FC Bayern und nun die nächste Herausforderung: Bei Eintracht Frankfurt läuft es derzeit. In der kniffligen Europa-League-Gruppe kann mit einem Sieg bei Standard Lüttich der Sprung in die nächste Runde gelingen. Verfolgt die Partie am Donnerstagabend im SPORTBUZZER-Liveticker.

Hier weiterlesen