Vor EL-Spiel bei Lazio: Celtic-Fans durch Messerstiche in Rom verletzt

Die Fans von Lazio Rom geraten immer wieder durch Skandale in den Fokus der Verbände und Medien. Vor dem Europa-League-Spiel gegen Glasgow am Donnerstag wurden nun Celtic-Fans in Rom durch Messerstiche verletzt – von Lazio-Fans.

Hier weiterlesen