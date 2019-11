Knie-Verletzung stoppt Hoffenheim-Star Andrej Kramaric vor Spiel in Köln

Mit vier Siegen in Serie ist die TSG 1899 Hoffenheim derzeit in guter Form – und trifft im November nur noch auf Abstiegskandidaten. In Köln muss die TSG aber wieder auf Andrej Kramaric verzichten.

