Arsène Wenger schlägt zurück: Der 70-Jährige, der als Trainer-Kandidat beim FC Bayern als Nachfolger von Niko Kovac galt, ist am Freitagabend in einem vielbeachteten Interview mit „beIN Sports“ gegen die Bayern in die Gegenoffensive gegangen. Wenger sorgt sich nach der via „Bild“ publizierten Absage an ihn um die Zukunft des Klubs.

