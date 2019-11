Der Hamburger SV reist im Nord-Duell der 2. Liga zu Holstein Kiel. Verfolger VfB Stuttgart muss bei Aufsteiger VfL Osnabrück ran. Greuther Fürth will mit einem Sieg beim SV Sandhausen an den ersten Plätzen dranbleiben. Verfolgt die Spiele am Samstagmittag in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.

