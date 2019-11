Achim Beierlorzer ist nicht mehr Trainer des Bundesligisten 1. FC Köln. Das bestätigten die Rheinländer am Samstag. Am Freitag hatte der Franke mit dem FC in letzter Sekunde gegen Hoffenheim verloren. Zuvor hatte Sportvorstand Armin Veh seinen Vertrag aufgelöst.

