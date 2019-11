Die via „Bild“ öffentlich gemachte Absage des FC Bayern München an Trainer-Legende Arsène Wenger sorgt weiter für Wirbel. Jetzt hat Lothar Matthäus für die als Kovac-Nachfolger gehandelte Arsenal-Legende Partei ergriffen – und die Bayern für die Art und Weise der Mitteilung an Wenger scharf kritisiert.

Hier weiterlesen